Gianni Infantino erntet Zuspruch für seine Wut-Rede

Gianni Infantino : «Ehrenmann» und «Respekt» – Fifa-Boss erntet auch Zuspruch für Rede

Am Samstag, einen Tag vor der WM in Katar, holte Fifa-Boss Gianni Infantino zum Rundumschlag aus. Es hagelte Kritik. In den sozialen Medien wird der Schweizer aber auch abgefeiert.