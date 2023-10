Bligg, warum ist das WC dein Rückzugsort?

1 / 5 Der Zürcher Musiker Bligg beschreibt das Intro in seinem neuen Album als Sonnenaufgang. 20min/Ela Çelik Nach Monaten im Studio und auf Tour tankt er im Oktober ein letztes Mal Sonne – er reist mit seiner Familie nach Griechenland. 20min/Ela Çelik Nach 15 Jahren als Musiker müsse er heute mehr in Sport investieren als früher, um für seine Shows fit zu sein. 20min/Ela Çelik

Darum gehts Marco Bliggensdorfer «Bligg» (47) veröffentlichte am Freitag sein neues Album mit dem Namen «Tradition».

Im Interview verrät er, wieso er in zwei Songs über das stille Örtchen singt.

Zudem gibt er preis, was für eine Art Papi er ist.

Bligg, auf deinem neuen Album gibt es ein Lied, das mich zum Lachen gebracht hat. In «Jetzt fangt das wieder a» erzählst du, wie du aufs WC flüchtest, um deine Ruhe zu haben. Ist das WC dein Rückzugsort?

Absolut! Heute zwar weniger als früher. Zwischen 2008 und 2012 war es am extremsten. Damals haben mich für Schweizer Verhältnisse viele Leute auf der Strasse erkannt und sind mir an der Tankstelle nachgerannt. Aber das kennen vermutlich alle aus ihrem Alltag mit Kindern oder auch im Büro: Manchmal gibt einem ein Moment auf dem WC ein bisschen Ruhe, eine Verschnaufpause. Wenn man auf dem Klo ist und einen Artikel – wie diesen – fertig liest, bleibt man vielleicht länger sitzen, als es für das Geschäft nötig wäre.

Im Lied «Gentleman» thematisierst du gleich nochmals das stille Örtchen. Du beschreibst einen Mann, der sich für seine Freundin angewöhnt, im Sitzen zu pinkeln. Sprichst du aus Erfahrung?

Das ist kein autobiografischer Song von mir, ich spiele mit Klischees. Es geht um den Typen, der in der Runde mit den Jungs immer eins auf Macker macht und kaum ruft seine Freundin an, verändert sich seine Stimme komplett. Im Song passt sich der Typ auf so widerwärtige Weise an Frauen-Klischees an, dass es seine Freundin abturnt und sie ihn am Schluss verlässt. Und da gehört natürlich das alte Klischee Im-Stehen-Brünzle dazu. Aber hast du es langsam mit deinen WC-Analogien?

Du hast so viele auf dein Album gepackt! Du fährst gerade mit deinem Auto von Interviewtermin zu Interviewtermin. Taugt dein neues Album dazu, es auf einem Roadtrip von Anfang bis Schluss zu hören?

Ja. Ich weiss, dass die Zeit von Konzeptalben etwas vorbei ist, aber ich wollte trotzdem eine Welt bauen, in die man von Anfang bis Schluss eintauchen kann. Intro und Outro sind mit der Streichmusik Alder musikalisch so gestaltet, als wäre es ein Sonnenaufgang, eine Geburt und am Schluss ein Sonnenuntergang. Das Album selbst ist wie eine Fahrt durch die Schweiz.

Magst du Mundart-Musik? Ja, ich liebe sie! Geht so, ein paar Songs sind cool. Nein, ist nicht so mein Geschmack.

Kürzlich hast du verraten, dass du nicht willst, dass deine beiden Kinder eine Musikkarriere anstreben, weil das Risiko für Misserfolg zu hoch ist. Hättest du auf deinen Vater gehört?

Wahrscheinlich nicht. Ich möchte meinen Kindern nicht vorschreiben, was sie machen sollen. Wichtig ist, dass sie glücklich sind. Wenn jetzt eines meiner Kinder in meine Fussstapfen treten würde, stünde ich ihnen sicher nicht im Weg. Aber es würde mich freuen, wenn ihnen etwas anderes Spass machen würde.

Was bist du für eine Art Vater?

Ich glaube, ich bin ein fördernder Vater. Ich bin nicht allzu streng, nur dort, wo ich es wichtig finde. Ähnlich wie meine Eltern, zu denen ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Sie sind sehr kollegial. Gut, sie haben mich auch sehr früh bekommen: Meine Mutter war 17. Das war während meiner Kindheit ein bisschen schwierig, weil sie selbst noch sehr jung waren. Jetzt aber wo ich älter bin, ist es cool, weil sie mich begleiten. Sie kommen ins Studio und ich höre mir ihr Feedback an.

Deiner Freundin hast du ein Lied auf dem Album gewidmet. Du lobst dort deine Schwiegermutter in spe: «Fabienne, dini Muetter hätt alles richtig gmacht.» Musstest du Pluspunkte sammeln?

So ein Kompliment hilft natürlich. Aber ich meine es auch. Ihre Tochter hat Anstand, Klasse, Stil. Sie ist loyal. Sie unterstützt mich seit Jahren. Wir kommen aus zwei verschiedenen Welten: Sie kommt aus einer konservativen Ecke und ich aus dem Rock-’n’-Roll-Business. Aber der Spagat ist jetzt nicht so riesengross. Sie mag Musik und Konzerte.

Dein Album heisst Tradition, was ist deine liebste Familientradition?

Ich war dieses Jahr sechs Tage die Woche im Studio oder auf Tour. Darum ist mir der Sonntag heilig. Da gibt es in unserer kleinen Familie ein grosses Mittagessen, an dem ich meinen Sohn fragen kann, wie seine Woche gelaufen ist. Jeder kann sich etwas erzählen. Am Wochenende starteten für meinen Sohn die Schulferien, darum fliegen wir nach Griechenland.

Das klingt nicht mehr so nach Rock ’n’ Roll: Der Familienvater orientiert sich an den Schulferien und braucht Ruhe auf dem WC.

Wir haben immer noch Rock 'n' Roll, aber das kannst du nicht ewig durchziehen. Ich mache heute viel mehr Sport, um für meine 90-Minuten-Shows auf der Bühne fit zu sein. Wenn ich am Morgen um sechs Uhr Joggen gehe, ist das absoluter Luxus: ein Moment voller Ruhe.