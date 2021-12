Smaragde, Saphire und Rubine : Ehrlicher Bergsteiger meldet Edelstein-Fund der Polizei und wird reich belohnt

Ein junger Franzose fand 2013 auf dem Bossons-Gletscher am Mont Blanc ein Säckchen mit wertvollen Edelsteinen. Den Fund meldete er der Polizei. Nun ist er dafür belohnt worden.

Die Edelsteine waren in kleinen Säckchen mit der Aufschrift «Made in India» verpackt.

Ein französischer Bergsteiger machte am Mont Blanc einen wertvollen Fund.

Ein Bergsteiger fand am Mont Blanc ein Säckchen mit Edelsteinen.

Acht Jahre nach dem Fund von wertvollen Edelsteinen auf einem Gletscher des Mont Blanc sind die Steine zwischen dem Finder und den örtlichen Behörden aufgeteilt worden. «Die Steine wurden diese Woche in zwei gleiche Teile mit einem Wert von jeweils rund 150’000 Euro (rund 155’000 Franken) aufgeteilt», sagte der Bürgermeister des Städtchens Chamonix, Eric Fournier, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Er sei «sehr glücklich», dass der Fall nun zum Abschluss gekommen sei.

Zwei Flugzeuge prallten in den Mont Blanc

Dem jungen Franzosen war 2013 auf dem Glacier des Bossons (Bossons-Gletscher), der in mehr als 4300 Meter Höhe liegt, eine metallene Schachtel aufgefallen. Die Edelsteine waren in kleinen Säckchen mit der Aufschrift «Made in India» verpackt.