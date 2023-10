ROK Cup Trofeo Kategorie Junior in Lonato: Kuznini landet wegen Motorenproblem auf dem dritten Platz.

Tiziano Kuznini aus Eich hat am Wochenende in Lonato (IT) an der ROK Cup Trofeo in der Kategorie Junior teilgenommen. Der 14-jährige italienische Meister in der Kategorie X30-Junioren hatte im Training etwas Pech.

1 / 3 Tiziano Kuznini fährt im italienischen Lonato an der ROK Cup Trofeo in der Kategorie Junior allen davon. Arbi Kuznini Schon im freien Training liess der 14-Jährige aus Eich seine Klasse aufblitzen und war mit 48,715 Sekunden der Schnellste seiner Gruppe. Arbi Kuznini Wegen eines Motorenproblems konnte er den Speed nicht mehr halten und fiel auf den dritten Platz zurück. Arbi Kuznini

Darum gehts Kartfahrer Tiziano Kuznini (14) aus Eich ist italienischer Meister in der Kategorie X30-Junioren.

Am Wochenende hat er an einem Training teilgenommen und ist auf dem dritten Platz gelandet.

Das Finale findet am kommenden Wochenende statt und Kuznini gibt sich optimistisch.

Der Luzerner Tiziano Kuznini hat am Wochenende in Lonato (Italien) an der ROK Cup Trofeo in der Kategorie Junior teilgenommen. Der amtierende WSK- und IAME-Italy-Champion hatte das Rennen als Vorbereitung für das bevorstehende ROK Superfinal bestritten, das am nächsten Wochenende in Lonato stattfindet. Schon im freien Training liess der 14-Jährige aus Eich seine Klasse aufblitzen und war mit 48,715 Sekunden der Schnellste seiner Gruppe.

Fünf-Sekunden-Strafe wegen Frühstart

Auch in den Quali-Vorläufen gab Kuznini das Tempo am Samstag vor und entschied alle drei Vorläufe zu seinen Gunsten. «Es lief eigentlich alles nach Plan», teilt Kuznini, Fahrer aus dem Team Zanchi Motorsport, mit. «Leider hat man mir in einem der Vorläufe eine Fünf-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Angeblich soll ich einen Frühstart gemacht haben. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich habe die Strafe akzeptiert. Das heisst: Ich hatte nur zwei der drei Quali-Läufe gewonnen.»

Kuznini lieferte sich ein Duell mit Kollegen aus Polen

Auch am zweiten Tag war es Kuznini, der die Pace machte. Nach der Bestzeit im freien Training lag er auch im letzten Quali-Heat ganz vorne. Von der Pole-Position aus gestartet lieferte er sich ein spannendes Duell mit dem Polen Czapla, den er nach zehn Runden erfolgreich hinter sich lassen konnte.



Es gibt Tage, da läuft es nicht perfekt

Kuznini stand damit im Finale auf der Pole-Position. Bis zur neunten Runde lag er vorne. Auch in der elften Runde führte er das Feld nochmals an. Dann rutschte er auf den dritten Platz ab. «Ich war gut unterwegs, aber dann hatte ich ein Motorenproblem. Ich konnte den Speed, den ich bisher hatte, plötzlich nicht mehr halten und fiel auf den dritten Platz zurück. Schade, aber es gibt Tage, da läuft es halt nicht ganz perfekt.»

Trotzdem kann der 14-Jährige mit dem Erreichten zufrieden sein. In den Vorläufen war er immer der Schnellste, stand im Finale einmal mehr auf Pole-Position und am Ende auch auf dem Podium. Aber halt nicht ganz oben. «Ich glaube, ich bin für das Superfinale gut gerüstet. Wenn wir das mit dem Motor noch in den Griff kriegen, haben wir gute Chancen beim ROK Superfinale», sagt Kuznini selbstbewusst.



