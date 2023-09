Eich LU: 16-Jährige bei Unfall mit Traktor erheblich verletzt

Auf der Vogelsangstrasse in Richtung Eich verunfallte eine 16-Jährige mit einem Traktor. Die Fahrzeuglenkerin zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu.

Am Montagmorgen, um 06.45 Uhr, fuhr eine 16-Jährige mit einem Traktor auf der Vogelsangstrasse in Richtung Eich, wobei das Fahrzeug bei der Einmündung in die Eichhofstrasse aus noch ungeklärten Gründen rechts von der Fahrbahn abgekommen ist.