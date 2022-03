Aktionswoche gegen Rassismus – Eidgenössische Kommission macht aus Thun einen Kanton

Anlässlich der Aktionswoche gegen Rassismus finden in der ganzen Schweiz an verschiedenen Standorten Anlässe zum Thema statt. Die eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) erstellte diesbezüglich eine Übersicht aller Veranstaltungen der verschieden Schweizer Städte und Kantone . Dabei erklärten sie Thun kurzerhand zum Kanton.

Auf Anfrage von 20 Minuten teilt die EKR mit, dass es sich dabei um einen Fehler handle. «Wir hoffen natürlich, durch unsere Bezeichnung ‹Kanton Thun› keinen separatistischen Bewegungen in Thun Vorschub geleistet zu haben», schreibt die EKR weiter.

In Thun findet man den Fehler amüsant. Simone Tanner, Kommunikationsbeauftragte der Stadt, sagt zu 20 Minuten, dass der Fehler für Schmunzeln gesorgt habe. Sie beschwichtigt: Thun hege keinen geheimen Pläne, sich von Bern abzuspalten. «Wir fühlen uns schon zum Kanton zugehörig», versichert Tanner.

Der Fehler soll nicht vom Rassismus ablenken

Die EKR betont aber, ihr kleiner Fehler dürfe nicht von der gerade stattfindenden Aktionswoche gegen Rassismus ablenken. In den Städten Bern, Biel und Thun finden diese Woche zahlreiche Events statt, die zum Nachdenken anregen sollen.

So kann im Thuner Theater «Alte Oele» Angélique Beldner und Martin R. Dean gelauscht werden, wie sie aus ihrem Buch «Der Sommer, in dem ich Schwarz wurde» vorlesen. Das Buch erzählt von Rassismus in der Schweiz und ruft zum Dialog auf. Auch der Kanton Freiburg ist mit Aktionen vertreten.