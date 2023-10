Schweizer Wahlen 2023 | Alle News zum Nationalrat und Ständerat

SVP-Präsident Marco Chiesa ist im Tessin für seine Wiederwahl in den Ständerat angetreten. Ein Zwischenresultat der SRG zeigt: Noch kann er sich nicht in Sicherheit wägen. Zwar führt er mit 11'234 Stimmen vor den anderen Ständeratskandidaten – für die Wahl sind jedoch 14'110 Stimmen nötig. An zweiter Stelle mit rund 4000 Stimmen weniger steht derzeit Fabio Regazzi, der neu für die Mitte in den Ständerat ziehen will.