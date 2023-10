Schweizer Wahlen 2023 | Alle News zum Nationalrat und Ständerat

Maillard, der bisher im Nationalrat sass und am Sonntag mit einem guten Resultat in den Ständerat gewählt wurde, begründet seine Absage so: Erstens sei er nicht so besessen vom Bundesratsmandat, wie ihm nachgesagt werde. Zweitens stünden ihm als Ständerat und Gewerkschafter wichtige Projekte bevor. Trotz SVP-Sieg würden die Linken das Land in nächster Zeit verändern können, etwa mit der AHV- oder der Prämieninitiative.