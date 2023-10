«Als mein Vater einen Velounfall hatte, erfuhr ich es aus der Zeitung»

David Noser (19) will für die Jungfreisinnigen in den Nationalrat. Als Sohn eines Politikers habe er Politik im Blut.

Darum gehts Hunderte von Jungpolitikerinnen und -politiker kandidieren für einen Sitz im Nationalrat. Unter ihnen David Noser (19) aus Winterthur.

Der IT-Lernende interessiert sich vor allem für Bildung, Digitalisierung und Altersvorsorge.

Als Sohn von FDP-Ständerat Ruedi Noser habe er auch seltsame Momente erlebt, erzählt er.

Seine Nachrichten und Mails kommen postwendend und in perfektem Deutsch. Er leidet also nicht unter Legasthenie, wie sein Vater, der abtretende FDP-Ständerat Ruedi Noser? Doch, sagt David Noser (19) beim Treffen im «Kafisatz» in der Winterthurer Altstadt. Er habe die Lese-Rechtschreib-Schwäche geerbt, ebenso wie seine drei älteren Geschwister. Doch er schreibt seine Nachrichten in einem AI-basierten Tool, das Fehler rausnimmt und lässt nachher noch eine AI-Software darüberlaufen.

Bis vor wenigen Jahren besuchte Noser die Sekundarschule, nun will er schon einen Sitz im nationalen Parlament. Er macht eine IT-Lehre mit Berufsmatura bei der Axa Winterthur, nächsten Sommer schliesst er ab. Auffallen tut Noser auch wegen seines prominenten Vaters, mit dem er auch hin und wieder in den Medien zu sehen ist. «Aber selten», sagt David Noser. «Ich versuche, bei öffentlichen Auftritten eine gewisse Distanz zu wahren, um nicht nur als Sohn von Ruedi wahrgenommen zu werden.»

David Noser wirkt scheu. Nicht wie ein grosser Redner oder Selbstvermarkter, sondern eher wie ein Teenager, den man aus der Reserve locken muss. Und er zeigt Manieren alter Schule, steht auf und tritt hinter dem Tisch hervor, um die Hand zu geben – dasselbe beim Abschied.

Scheu – aber durch und durch politisch

Dass er ein durch und durch politischer Mensch ist, zeigt sich im Laufe des Gesprächs. Seine Themen seien Altersvorsorge, Bildung und Digitalisierung, sagt er. Bei der Altersvorsorge setze er auf die Renteninitiative der Jungfreisinnigen, das Rentenalter müsse an die Lebenserwartung gekoppelt werden.

Zur Bildung sagt er: «Die Schule bereitet zu wenig auf das reale Leben und die Arbeitswelt vor.» Er habe im Musikunterricht Noten gelernt und dann wieder vergessen. «Kann man streichen.» Ein Berufsschullehrer habe die Lektion begonnen mit den Worten: «Sie werden hier viel lernen, aber versuchen Sie nicht, es im Geschäft anzuwenden.» Das mache keinen Sinn, sagt Noser.

«Wir mussten eine Programmierprüfung auf Papier ablegen. Das ist so realitätsfremd.» David Noser, Jungfreisinnige

Was die Digitalisierung angeht: «Mein Arzt benötigt eine Vollzeit-Stelle für den Austausch mit anderen Akteuren. Würde man diese Prozesse automatisieren, könnte man im Gesundheitswesen Milliarden sparen.» In der Berufsschule hätten sie kürzlich eine Programmierprüfung auf Papier ablegen müssen. David Noser lacht, wenn er davon erzählt. «Das ist so realitätsfremd.»

Lenkungsabgabe ja – mit Vorbehalten

Das Klima sei ihm sehr wichtig, sagt Noser. Man müsse jetzt Stauseen, Solarkraft und Windräder zubauen und zwar schnell. Und weniger Rücksicht nehmen auf Naturschutz. «Wenn wir den Klimawandel nicht stoppen können, ist die Biodiversität ohnehin futsch.»

Das Klima bereite ihm Sorgen, sagt Noser. «Es wird vermehrt Naturkatastrophen und Migration geben.» Nichts machen sei langfristig gesehen teurer als Massnahmen zu ergreifen. Gegenüber Lenkungsabgaben ist er trotzdem vorsichtig. «Sie müssten nicht auf Aktivitäten, sondern auf CO2-Verbrauch eingeführt werden, und die Einführung müsste stufenweise stattfinden, um Preisschocks zu verhindern. Zudem muss das Geld aus der Lenkungsabgabe an die Bevölkerung zurückgehen.»

Was würde er als Erstes angehen, wenn er gewählt würde? Zur Wahlfeier gehen, sagt er scherzhaft. Doch die Chancen sind klein, er figuriert in der Mitte der Jungfreisinnigen-Liste, nicht auf der FDP-Hauptliste. Dort hat Matthias Müller, Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz, den aussichtsreichen Platz sieben bekommen. Müller sagt über David Noser: «David ist sehr engagiert. Er hat Freude an der Politik und steht für klare liberale Vorschläge ein. Es ist schön, wenn Junge wie er mitbestimmen und Verantwortung für unser Land tragen wollen.»

Auch mit dem Vater gestritten

Das Aufwachsen mit einem politisierenden Vater hat ihn geprägt. In politischen Debatten ist David Noser nicht mehr der scheue Teenager, sondern bekommt Kontur mit seinem Allgemeinwissen und der Fähigkeit, zu argumentieren. Er habe oft mit seinem Vater diskutiert, auch gestritten, sagt David Noser. Etwa beim Sexualstrafrecht. «Für mich ist einfach klar, dass es bei Vergewaltigung zwingend eine Gefängnisstrafe braucht.» Er glaubt, dass viele Leute, auch junge, von der Politik abgehalten würden wegen «lebensferner Themen wie Gendersprache».

Als Noser zur Welt kam, war sein Vater gerade in den Nationalrat gewählt worden. Es habe auch seltsame Momente gegeben, sagt David Noser. «Als sich mein Vater vor ein paar Jahren bei einem Velounfall die Schulter brach und ins Spital musste, habe ich das aus der Zeitung erfahren. Die Medien haben es vor mir gewusst.» Das ist ihm geblieben.

