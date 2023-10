Wahlen 2023: «Ich unterstütze die Klimakleber» – so tickt Laura Guscetti (SP)

Die Tessiner Jungsozialistin Laura Guscetti hat radikale Ansätze. Ihre Nationalratskandidatur steht aber ganz in der Tradition ihrer Familie.

Eidgenössische Wahlen : «Ich unterstütze Klimakleber» – so tickt Laura Guscetti (Juso)

Laura Guscetti (19) kandidiert für den Nationalrat, auf der Tessiner Juso-Liste steht sie an drittletzter Stelle. Die Liste ist nach Alphabet geordnet. Möglicherweise rückt sie in den nächsten Jahren in den Tessiner Grossrat nach.

Darum gehts Laura Guscetti (19) kandidiert für den Nationalrat.

Schon ihr Grossvater Werner Carobbio und ihre Mutter Marina Carobbio waren im eidgenössischen Parlament.

Ihr Ziel ist ein «öko-sozialistisches» politisches System, erklärt sie überzeugt.

Laura Guscetti (sprich: Guschetti) kommt von Lausanne, denn dort studiert die 19-Jährige seit September Politikwissenschaften, Geschichte und Philosophie. Sie schlägt ein Treffen im Zürcher Café Kraftwerk Selnau vor. Ihr Bruder habe ihr den Tipp gegeben, sagt sie. Der ETH-Absolvent und Data-Science-Forscher ist acht Jahre älter als seine Schwester, er wohnt in Zürich und in Bellinzona.

20 Minuten porträtiert junge Kandidierende der Parteien SVP, SP, Mitte und FDP. Laura kandidiert auf der Tessiner Juso-Liste für den Nationalrat – auf dem zweitletzten Platz, denn die Liste ist nach Alphabet sortiert. Die Wahlchancen auf einer Unterliste sind ohnehin klein. Grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten Jahren in den Tessiner Grossrat nachrückt. Beim zweiten Rücktritt wäre sie an der Reihe.

Auch Grossvater Werner war im Nationalrat

Mit ihrem politischen Engagement steht sie ganz in der Familientradition. Grossvater Werner Carobbio (88) war 24 Jahre lang im Nationalrat, wo er zeitweise einer Linksaussen-Fraktion angehörte. Mutter Marina Carobbio war zwölf Jahre Nationalrätin, davon ein Jahr als höchste Schweizerin, nachher vier Jahre im Ständerat. Seit 2023 ist sie Bildungsdirektorin des Kantons Tessin. Und jetzt ist auch Laura aktiv, in dritter Generation.

Sie wolle mithelfen, die Welt sozialer und grüner zu machen, sagt sie beim Cappuccino. Sie spricht Italienisch und ab und zu auch Deutsch – erstaunlich fliessend, dafür, dass sie Deutsch nur an der Kantonsschule gelernt hat. Das Sekundarschul-Französisch bessert sie jetzt beim Studium in Lausanne auf, wo sie sich mit zwei Tessiner Kolleginnen eine WG teilt.

Als Jungsozialistin hat sie radikale Ansätze. Sie wünscht sich ein «öko-sozialistisches» politisches System, in dem alle Menschen einander gleichgestellt sind und die Natur geschützt wird. Das bedingungslose Grundeinkommen müsse diskutiert werden, ein Mindestlohn wäre wünschenswert. Gerade für das Tessin, das unter der Abwanderung der jungen Generation leide. «Die tiefen Löhne sind für die Jungen ein Problem.» Die Arbeitsplätze würden dann durch Leute aus der EU besetzt.

«Ich unterstütze Klimakleber. Es ist die einzige Möglichkeit, gehört zu werden» Laura Guscetti, Juso-Kandidatin

In der Freizeit wandert und klettert Laura Guscetti leidenschaftlich gern. «Es ist schlimm, wie die Natur leidet. Wir müssen sie schützen.» Angesprochen auf die Klimakleber sagt sie: «Ich unterstütze das. Es ist die einzige Möglichkeit, gehört zu werden. Die Politik muss den Klimanotstand ausrufen, es ist dringend.» Und was sagt sie zum Klimakleber, der beim Flug nach Mexiko erwischt wurde? «Das mag wie ein Widerspruch aussehen. Doch die Klimakrise ist nicht nur in der individuellen Verantwortung. Es ist ein Problem, das wir als Gesellschaft lösen müssen.»

Die ganze Familie sei politisch, aber nicht alle gleich aktiv, sagt Laura Guscetti. Der Vater, pensionierter SBB-Ingenieur, sowie der Bruder engagierten sich im Gemeinderat von Lumino TI, wo die Familie wohnt. Allen sei gemeinsam, dass sie sich für Benachteiligte einsetzen.

Laura war drei, als Marina Carobbio Nationalrätin wurde, die Mutter war oft abwesend. Doch sie habe darunter nicht gelitten, sagt sie. «Natürlich habe ich Mamma hin und wieder vermisst. Aber ich war auch stolz auf ihr Engagement.» Und schliesslich seien da der Vater, die Grosseltern sowie Onkel, Tanten und Cousins gewesen, die ganz in der Nähe wohnen. Alle zwei Wochen geht Laura nach Hause. Heute ist die Mutter mehr zu Hause, sie hat aber als Regierungsrätin auch mehr Arbeit. Die Tätigkeit in der Arztpraxis in Roveredo GR hat sie 2019 aufgegeben.

Laura Guscetti spricht leise und druckreif. Sie beschreibt sich als ein wenig scheu, sie sei aber sehr entschlossen, sich politisch zu engagieren. Abgesehen davon habe sie noch keine konkreten beruflichen Pläne. Sie könne sich vorstellen, in einer NGO mitzuwirken, im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Etwas noch, das ihr wichtig sei, sagt sie am Schluss des Gesprächs. «Unterdrückungssysteme verstärken sich gegenseitig. Deshalb ist es wichtig, dass wir sie weltweit gemeinsam bekämpfen, mit einer Politik, die Unterdrückte verteidigt und Minderheiten einschliesst.» Dann verabschiedet sie sich und macht sich auf zum Mittagessen mit ihrem Bruder.



