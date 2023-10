Wahlen 2023: Tiefe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

In diesen Tagen trudeln bei den Gemeinden brieflich die Wahlzettel für die nationalen Parlamentswahlen vom 22. Oktober ein. Eine Stichprobe zeigt: Vielerorts sind bisher weniger Wählerstimmen abgegeben worden als bis zum gleichen Zeitpunkt vor den letzten Wahlen im Jahr 2019. Und bereits damals war die Beteiligung letztendlich mit 45,1 Prozent tiefer als in den Wahljahren zuvor.

In den Städten Bern, Basel und St. Gallen ist die bisherige Wahlbeteiligung leicht tiefer als vor vier Jahren. In Luzern und Zürich haben bisher etwas mehr Einwohnerinnen und Einwohner abgestimmt, wobei die Zahlen in Zürich relativiert werden müssen, da die Erfassungsmethode in den beiden Wahljahren voneinander abweicht.

Tiefe Wahlbeteiligung auch auf dem Land

Auch in ländlichen Regionen zeigt die Stichprobe eine Tendenz in Richtung weniger Stimmabgaben. In Nürensdorf ZH beispielsweise hatten 2019 elf Tage vor den Wahlen 18,21 Prozent der Stimmberechtigten bereits abgestimmt, dieses Jahr waren es erst 16,68 Prozent. In Schwarzenburg BE sei die Beteiligung dieses Jahr sehr tief, meint Gemeindepräsident Urs Rohrbach.