Halloween: Eier, Farbbomben, Schmierereien – Betroffene ärgern sich über Vandalenakte

Am Montagabend war Halloween, und viele beschweren sich in den sozialen Medien über Vandalismus an ihren Häusern und Wohnungen. Auch K. Z. wurde Opfer. Am Montagabend gegen 21 Uhr befand sich Z. in ihrer Küche: «Ich hörte auf einmal einen lauten Knall». Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie zehn bis fünfzehn Jugendliche, die wegrannten und auf Velos wegfuhren.