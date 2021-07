Israel : Eifersüchtiger Anästhesist wollte Nebenbuhler mit Narkosemittel töten

Um einen Rivalen aus dem Weg zu räumen, war einem israelischen Anästhesisten jedes Mittel recht. Der Mann (37) versuchte, den Freund seiner Angebeteten mit Narkosemittel ins Jenseits zu befördern.

Ein Narkosearzt in Israel hat laut Anklageschrift versucht, den Partner seiner Angebeteten mit Betäubungsmitteln zu ermorden. Der 37-jährige Assaf Karpel sei vor gut zwei Wochen in die Wohnung des Mannes in der Stadt Rechovot eingedrungen, teilte das israelische Justizministerium am Mittwoch mit. Der Frau – einer mit ihm arbeitenden Ärztin – habe er zuvor immer wieder Avancen gemacht: Er habe ihr Geschenke gemacht, Textnachrichten geschickt und mit ihrem Handy intime Fotos von sich gemacht.