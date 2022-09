Deutschland : Eifersüchtiger Mann (28) sucht Auftragskiller und fällt auf Betrug herein

Fast 9000 Franken in Bitcoin überwies der in Deutschland lebende Mann an eine unbekannte Adresse.

Erst «Hexenflüche», dann Suche nach Auftragsmörder

Der 28-Jährige soll sich 2020 in einen Mann verliebt haben, der aber nicht in ihn verliebt war und ausserdem in einer festen Beziehung lebte. Um seine Liebe zu gewinnen, soll der Beschuldigte zunächst «Hexenflüche» im Internet gebucht haben. Nachdem der andere Mann mit seinem Lebensgefährten zusammengezogen sei, habe sich seine Eifersucht weiter gesteigert. Im Februar dieses Jahres habe er beschlossen, seinen Nebenbuhler töten zu lassen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.