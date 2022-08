Kriminalgericht Luzern: Eifersüchtiger Mann droht, Freundin das Gesicht zu verbrennen – Gefängnis

So hatte der Mann seine Freundin immer wieder mit zahlreichen Chatnachrichten eingedeckt und sie per Telefon und Videotelefonie kontrolliert.

In einem Fall sperrte er sich und die Frau in einem Zimmer ein und drohte, ihr das Gesicht und die Haare zu verbrennen.

In einer Nacht im Januar 2019 kam es zu Streitigkeiten zwischen den beiden via Telefon. So hatte der Mann seine Freundin aufgefordert, dass sie Bildschirmaufnahmen von ihrem Smartphone machen sollte. Denn: Er wollte wissen, ob sie eine bestimmte Website besucht hat. Danach stritten sie via Chatnachrichten weiter, bis sie seine Nachrichten blockierte. Der Mann rief auch bei ihren Eltern an, worauf sie sich an seinen Wohnort begab.