Madrid : Eigene Kinder entführt – Impfgegnerin (46) in Spanien festgenommen

Zwei Monate lang ist eine Frau in Spanien mit ihren beiden Söhnen (12 und 14) untergetaucht, damit die Kinder nicht gegen Corona geimpft werden. Die Frau stellte sich nun den Behörden.

Die Mutter verschwand mit ihren zwölf und 14 Jahre alten Söhnen nach Angaben des Anwalts des Vaters bereits am 4. November. Der Vater wollte seine Söhne impfen lassen.

In Spanien wollte eine Mutter verhindern, dass ihre beiden Söhne geimpft werden. (Symbolbild)

Nach amtlichen Angaben ist in Spanien auch bereits ca. ein Drittel aller 3,3 Millionen Fünf- bis Elfjährigen erstmals geimpft worden.

Der Familienstreit aus Sevilla hatte in Spanien wochenlang für Schlagzeilen und Aufregung gesorgt.

Die 46-Jährige stellte sich nun den Behörden und wurde dabei auf Anordnung einer Richterin festgenommen, wie die Zeitung «El País» und andere Medien am Donnerstag unter Berufung auf Justizkreise berichteten. Die Festnahme sei am Mittwoch in Sevilla erfolgt, hiess es. Im Streit der geschiedenen Eltern hatte die Justiz zuvor dem Vater, der die Kinder impfen lassen möchte, Recht gegeben.