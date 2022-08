China kocht: Eigenes Ego oder Zeichensetzen – um was ging es Nancy Pelosi auf Taiwan?

Sie war nur einen Tag dort, doch die Kurzvisite der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi auf Taiwan warf in China und darüber hinaus hohe Wellen. Was kommt da auf uns zu? Die wichtigsten Antworten im Überblick.

1 / 8 Peking betrachtet Taiwan als Teil Chinas und versucht, es international zu isolieren. Entsprechend schlecht kam an, dass die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi trotz Warnungen sich zu einem Besuch der Inselrepublik entschloss. VIA REUTERS «Die Welt heute steht vor der Wahl zwischen Demokratie und Autokratie», sagte Pelosi am Mittwoch bei dem Treffen mit der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-Wen in Taipeh. VIA REUTERS «Amerikas Entschlossenheit, Demokratie zu erhalten, hier in Taiwan und überall in der Welt, bleibt eisern», so Pelosi weiter. Reuters

Darum gehts China hat den USA wegen des Taiwan-Besuchs von Nancy Pelosi, der Vorsitzenden des US-Kongresses, mit «Bestrafung» gedroht.

Was stösst China an der Stippvisite der Amerikanerin derart auf – und wieso beharrte diese auf dem umstrittenen Besuch?

Antworten auf diese und andere Fragen in unserem Q&A.

Worum geht es?

Die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat zwischen Besuchen in Malaysia und Südkorea auch eine ausserplanmässige Stippvisite auf Taiwan gemacht, der demokratischen Inselrepublik vor der Küste Chinas. Damit zeigte sich die 82-jährige Vorsitzende des US-Kongresses von China unbeeindruckt, das den USA im Fall einer Taiwan-Visite mit «Bestrafung» und wirtschaftlichen und militärischen Massnahmen drohte. Pelosis Besuch in Taiwan ist der ranghöchste aus den USA seit einem Vierteljahrhundert.

Was stört China an dem Besuch?

China sieht die Insel Taiwan als Teil der Volksrepublik an. Wegen dieser «Ein-China-Doktrin» lehnt es offizielle Kontakte anderer Länder zu Taipeh als Einmischung innerer Angelegenheiten strikt ab. Hingegen sieht sich die 23 Millionen Menschen zählende Inselrepublik seit langem als unabhängig an – im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern. Der Grund: China zwingt jedes Land, das diplomatische Beziehungen zu Peking haben will, keine offiziellen Kontakte mit Taiwan zu unterhalten. Auf chinesischen Druck wurde Taiwan auch aus den Vereinten Nationen und internationalen Organisationen ausgeschlossen. Wer darüber mehr lesen will, kann das hier tun (link). Dass Peking in Sachen Taiwan keinen Spass versteht, bekam letzten Winter etwa Litauen zu spüren: Als Taiwan in der litauischen Hauptstadt Vilnius ein «Vertretungsbüro» eröffnete, verhängte Peking quasi einen Handelsboykott gegen das Land.

Meint es China mit den Drohungen ernst?

Es sieht so aus. Die angekündigten Manöver rund um die Inselrepublik wecken jedenfalls Befürchtungen, China ziele auf eine See- und Luftblockade der Insel ab. Taiwans Transportministerium beriet sich bereits mit Japan und den Philippinen, um alternative Schiffsrouten während der Manöver festzulegen. Schon kurz nach der Landung Pelosis Ankunft am Dienstagabend schickte die chinesische Luftwaffe 21 Flugzeuge, darunter Kampfjets, in Richtung Taiwan. Zudem kündigte Peking mehrere Militärmanöver mit scharfer Munition an - das grösste militärische Muskelspiel seit der Raketenkrise 1995, als China zur Einschüchterung Raketen über Taiwan geschossen hatte und die USA zwei Flugzeugträgergruppen entsandten. Zudem blockierte China einige Importe von der Insel, etwa Zitrusfrüchte und Fisch.

Hatte Pelosi für den heiklen Besuch grünes Licht aus Washington?

Jein. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden ist wenig begeistert, hat die Demokratin davon aber auch nicht abhalten wollen und können – der Kongress agiert unabhängig vom Weissen Haus. Entsprechend hiess es aus dem Weissen Haus, Biden «respektiert ihre Entscheidung, zu gehen, und er glaubt, dass sie perfekt mit der amerikanischen Politik übereinstimmt, die Jahrzehnte zurückreicht. Der zurückhaltend kommentierte Besuch sei ein «Symptom für Amerikas inkohärente Haltung gegenüber China», schreibt der «Economist». Es bestehe die Gefahr, dass eine Reise, die Stärke vermitteln soll, stattdessen die Ziellosigkeit der Biden-Regierung in der China-Politik offenbart.

Ego oder Zeichensetzen - um was geht es Pelosi?

Da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, der fünffachen Mutter gehe es um ihre Prinzipien, zumal China in jüngster Zeit immer mehr Länder schikaniert, die auch nur die harmlosesten Beziehungen zu der Insel unterhalten. Pelosis Reise sei deswegen ein wichtiges Signal an die internationale Gemeinschaft, sich China als Bully in der Region entgegenzustellen. Andere bezeichnen den Besuch zur jetzigen Zeit als «unverantwortlich». Die USA würden damit neben dem Konflikt mit Russland wegen des Ukraine-Krieges nun ohne Not eine weitere Frontlinie mit der dritten Weltmacht China aufmachen, so der renommierte Politikanalyst Thomas Friedman. Dazu muss man auch wissen: Pelosi hat sich auch in der Vergangenheit und trotz massiver Proteste Chinas öfter mit dem Dalai Lama, dem Oberhaupt der Tibeter, getroffen, die Menschenrechtssituation in China angeprangert und sich mit Demokratiebewegung in Hongkong solidarisiert. Nächstes Jahr wird die Demokratin aus San Francisco 83 Jahre alt und dürfte bald aus dem Kongress ausscheiden. Bei dieser Reise geht es für sie deshalb wohl auch um ihr politisches Vermächtnis, ihren langen Einsatz für Demokratie und Menschenrechte.

Rücken jetzt China und Russland gegen den Westen näher zusammen?

Das tun sie bereits seit der russischen Invasion in die Ukraine: China kritisiert den russischen Angriffskrieg nicht und wirft stattdessen Nato und Washington vor, Moskau provoziert zu haben. Jetzt ist es am Kreml, dasselbe zu tun: Russland sei «absolut solidarisch» mit China, sagte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die USA hätten den Weg der Konfrontation eingeschlagen. «Das wird nichts Gutes bringen, und wir können das nur bedauern.» Auch militärisch spannen Peking und Moskau immer wieder zusammen, sei es mit Marineübungen oder Patrouillen mit Langstreckenbombern über dem Japanischen und Ostchinesischen Meer. Der Pelosi-Besuch dürfte den Kitt zwischen Peking und Moskau noch etwas härter machen.

Wird China Taiwan angreifen so wie Moskau die Ukraine?

Die Sorge, der chinesische Präsident Xi Jingping könnte sich durch den russischen Einmarsch in die Ukraine ermutigt fühlen, seinerseits nun Taiwan zu erobern, gab es bereits vor dem Pelosi-Besuch. Nun ist sie nicht kleiner geworden. Nicht wenige teilen die Ansicht des deutschen Aussenpolitikers Roderich Kiesewetter (CDU), dass ein chinesischer Angriff auf Taiwan jetzt deutlich früher kommen könnte als bisher angenommen: «Die chinesische Staatsführung könnte einen strategischen Vorteil in einem früheren Angriff sehen, weil der Westen derzeit viele Kapazitäten im Russland-Konflikt bindet.»

Welche Folgen hätte ein militärischer Konflikt für uns?

Experten gehen davon aus, dass ein Krieg um Taiwan massive und grössere Auswirkungen hätte als der Angriff Russlands auf die Ukraine – auch auf die Schweiz. Taiwan ist Nummer 22 der grossen Volkswirtschaften, industriell weit entwickelt und stark mit der Weltwirtschaft verflochten. Ein Grossteil der ohnehin knappen Halbleiter stammen von dortigen Unternehmen. Wegen der grossen Abhängigkeit vom chinesischen Markt wären westliche Unternehmen massiv betroffen, wenn ähnlich wie gegen Russland wirtschaftliche Sanktionen gegen China verhängt werden sollten.

Ist sich die Öffentlichkeit der heiklen Lage bewusst?

Es scheint so. Das zeigt schon die Tatsache, dass der Flug der US-Spitzenpolitikerin von Malaysia nach Taiwan dem Flugbeobachtungsdienst Flightradar24 einen Zuschauerrekord beschert hat: Über 708’000 Menschen verfolgten die Landung des Flugs SPAR19 in Echtzeit, mehr als bei jedem anderen Flug zuvor, wie der schwedische Internetdienst mitteilte.

War Pelosis Besuch richtig? Ja. China benimmt sich anderen gegenüber schon länger wie ein Bully. Nein. Wieso soll sie in der angespannten internationalen Lage jetzt noch Öl ins Feuer giessen? Ich weiss es nicht. Mich interessieren nur die Resultate.

Peking bestellt deutsche Botschafterin ein Wegen kritischer Äusserungen der deutschen Aussenministerin Annalena Baerbock hat China die deutsche Botschafterin in Peking, Patricia Flor, einbestellt. Diese schrieb nach dem Gespräch im chinesischen Aussenministerium auf Twitter: «Freimütige Aussprache heute. In meinem Treffen mit Vizeaussenminister Deng Li habe ich betont: Deutschland steht zur Ein-China-Politik». Die Androhung militärischer Gewalt sei unter allen Umständen unannehmbar, wie auch von Aussenministerin Baerbock betont», so Flor. China reagierte mit der Einbestellung auf Äusserungen von Baerbock, die China am Montag vor einer Eskalation der Spannungen mit Taiwan gewarnt und sich hinter Taiwan gestellt hatte. «Wir akzeptieren nicht, wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein grösserer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt – und das gilt natürlich auch für China», sagte Baerbock vor ihrer Teilnahme an einer UN-Konferenz zu Atomwaffen in New York. «Seit dem 24. Februar schmerzvoll gelernt» In einer weiteren Rede, in der es um die transatlantischen Beziehungen ging, griff Baerbock die zuvor geäusserten Bedenken auf. «Wir haben in den vergangenen Monaten seit dem 24. Februar schmerzvoll gelernt, dass aus aggressiver Rhetorik schnell gefährliches Handeln werden kann», sagte Baerbock am Dienstag an der New School in New York. Chinas Äusserungen zu Taiwan würden «ernste Fragen» aufwerfen. Die Spaltung zwischen China und Taiwan wurzelt in dem bis 1949 andauernden Bürgerkrieg. Seither sieht die Regierung in Peking Taiwan als abtrünnige Provinz und Teil ihres Territoriums an, das eines Tages zurückgeholt würde. Teil der sogenannten Ein-China-Politik ist es, Peking als alleinigen Repräsentanten Chinas anzuerkennen. (AFP)