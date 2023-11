Eigenthal: Mann versucht, Postauto zu stehlen

So setzte sich der 26-Jährige auf den Chauffeur-Sitz und sperrte den Fahrer aus dem Bus aus.

Ein Mann übernahm am Donnerstag den Platz eines Postauto-Chauffeurs.

Auf Social Media macht derzeit ein Bild die Runde , das einen Mann zusammengekauert hinter dem Steuer eines Postautos zeigt. Wie ein News-Scout erzählt, handelt es sich beim Bild um einen Vorfall von vergangener Woche im Kanton Luzern. So soll ein Mann am letzten Donnerstag an der Postauto-Haltestelle Talboden im Eigenthal versucht haben, einen Bus zu kapern. Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt die Luzerner Polizei den Vorfall.