Basel: Polizei warnt vor Blitzer auf Baustelle wegen Bauarbeiter

Darum gehts

Auf der St. Jakobs-Strasse in Fahrtrichtung Autobahneinfahrt Wolf besteht seit einigen Wochen eine Grossbaustelle. Infolge sei die Verkehrsführung angepasst worden. Die Unterführung in Richtung Zeughausstrasse wurde gesperrt. «Die geänderte Verkehrsführung verunsichert einen Teil der Automobilisten und es kann zu gefährlichen Situationen kommen», schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Meldung vom Mittwoch dazu. Um besonders die Sicherheit der Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter vor Ort zu erhöhen, griffen die Behörden zu einem ungewöhnlichen Mittel. Sie stellten einen Blitzer auf – und warnen davor.

«Es handelt sich bei besagter Stelle um einen stark befahrenen Verkehrsknotenpunkt», so Polizeisprecher Rooven Brucker gegenüber 20 Minuten. In einem ersten Schritt seien die Verkehrsmassnahmen aufgrund wiederholter Streifkollisionen nochmals angepasst und deutlicher markiert worden. Dies habe jedoch nicht den gewünschten Effekt gebracht. Weiterhin schienen Autofahrende über die neue Verkehrsregelung aufgrund der Baustelle verunsichert, auch weil die Autobahneinfahrt für viele eine gewohnte Strecke sei, so Brucker.

«Es bleibt ein Einzelfall»

«Der gesetzliche Auftrag ist es, für die Verkehrssicherheit zu sorgen», sagt der Sprecher weiter. In diesem unüblichen Fall würden dabei die Bauarbeiter geschützt und die Autofahrenden vor der aufgestellten Radaranlage gewarnt. «Eigentlich machen wir das so nicht und es bleibt ein Einzelfall», so Brucker. Doch so könne für Schutz gesorgt werden und zeitgleich müssten beispielsweise Autofahrende keine Busse zahlen, schliesst er.

Nach der Meldung ruft die Polizei die Verkehrsteilnehmenden dazu auf, dazu beizutragen, dass die mobile Anlage nicht ausgelöst wird, und bittet um vollste Aufmerksamkeit und die strikte Einhaltung der Maximalgeschwindigkeit.

