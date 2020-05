Basel

Eigentlich sollte der Kleinlastwagen stehen bleiben

Ein Fahrzeug des baselstädtischen Tiefbauamts ist am Montag führerlos die Colmarerstrasse in Basel hinuntergerollt. Bevor der Kleinlastwagen an einer Hausmauer zum Stillstand kam, richtete er einen grossen Schaden an. Über dreissig parkierte Autos, Roller und Velos sowie Fassaden, Signaltafeln und ein Schaufenster wurden beschädigt.

Ein Kleinlastwagen des baselstädtischen Tiefbauamts ist am Montag führerlos die Colmarerstrasse in Basel hinuntergerollt. Ehe es an einer Liegenschaft zum Stillstand kam, richtete das Fahrzeug unterwegs grossen Sachschaden an.



Gemäss einer Mitteilung des Justiz- und Sicherheitsdepartements beschädigte das Gefährt über dreissig parkierte Autos, Roller und Velos sowie Fassaden, Signaltafeln und ein Schaufenster. Verletzt wurde jedoch niemand.



Zum Unfall kam es, als der 55-jährige Lenker des als Schwemmwagen eingesetzten Kleinlasters an der Ecke Türkheimer-/Colmarerstrasse den geladenen Tank an einem Niederflurhydranten mit Wasser füllen wollte. Bei diesem Vorgang setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und fuhr unkontrolliert auf dem rechten Trottoir die Colmarerstrasse hinunter.



Schliesslich überquerte das führerlose Gefährt den Burgfelderplatz und krachte am Kannenfeldplatz in eine Eckliegenschaft. Für die Unfallaufnahme musste die Polizei die Colmarerstrasse während mehrerer Stunden für den Verkehr sperren. Weshalb sich der Kleinlastwagen verselbstständigt hat, wird nun untersucht. Ein Atemalkoholtest beim Lenker sei negativ verlaufen, heisst es im Communiqué.