Zürich: «Eigne mir an, was mir davon passt» – 22-Jähriger macht KV-Lehre bei Scientology

Aktuell besetzt ein 22-jähriger Mann diese Stelle. «Meine Aufgaben umfassen alles, was ein KV-Lehrling so macht.»

Auch der Kaufmännische Verband Schweiz zeigt sich besorgt über das Lehrstellenangebot von Scientology. Gemäss Kathrin Ziltener, Fachverantwortliche Berufsbildung, sind Lehrlinge jung und so auch besonders vulnerabel. «Es ist deshalb wichtig, dass sie ihre Lehre in einem Betrieb machen, wo sie nicht von tendenziösen Haltungen beeinflusst werden.»

«Mache, was ein KV-Lehrling so macht»

Im Gespräch mit der «NZZ» sagte der junge Mann, dass er eigentlich eine Grafiker-Lehre machen wollte, jedoch keine Stelle finden konnte. So sei er auf die KV-Lehre bei der Scientology-Kirche Zürich gestossen. «Meine Aufgaben umfassen alles, was ein KV-Lehrling so macht.» Scientology sei dem 22-Jährigen vor dem Antritt der Lehre bekannt gewesen, er «glaube» jedoch nicht daran. «Sie hat aber positive Aspekte, und ich eigne mir an, was mir davon passt.»