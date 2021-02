In einem Video empfiehlt er kalte Duschen, um den Lusttrieb abzukühlen.

Philipp Isenegger ist seit 2019 Vikar der Pfarrei St. Katharina in Zürich-Affoltern.

«Selbstbefriedigung ist Selbstzerstörung» behauptet Philipp Isenegger, Vikar der Pfarrei St. Katharina in Zürich-Affoltern, auf Youtube. Darüber hatte das «Katholische Medienzentrum» zuerst berichtet. Im Video sagt er: «Meidet die Unzucht.» Zur Unzucht gehöre laut Isenegger auch die Selbstbefriedigung. Isenegger ist überzeugt: «Sex mit sich selbst zu haben, kann nicht funktionieren.» Der Vikar will deshalb «konkrete Tipps geben» , wie Männer die «Versuchung loswerden» können. Er empfiehlt, «oft zur Beichte zu gehen» und eine «eiskalte Dusche» zu nehmen. Unter dem Video sind Links zu Selbsthilfegruppen angegeben.

«Sakrament der Beichte kein Ersatz für Therapie»

Nun äussert sich die Churer Bistumsleitung zum Video. Auf Anfrage heisst es: «Das Bistum Chur begrüsst es, wenn die Kirche auch in den sozialen Medien präsent ist und versucht, etwa durch Videos, junge Menschen zu erreichen.» Der Apostolische Administrator des Bistums, Bischof Peter Bürcher, wünsche sich allerdings, dass digitale Kanäle primär «für die Verkündigung des Glaubens genutzt werden». «Das Thema des in Frage stehenden Videos eignet sich demgegenüber mehr für ein seelsorgerisches Gespräch», heisst es in der Stellungnahme weiter.