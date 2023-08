Eimeldingen (D): Kollision auf der Autobahn endet tödlich

Am Mittwochabend kam es unweit von Basel auf der Bundesautobahn fünf zu einem tödlichen Unfall.

Am späten Mittwochabend kam es auf der Bundesautobahn 5 von Basel in Richtung Karlsruhe zu einem tödlichen Autounfall. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, sind gegen 22.40 Uhr zwei Fahrzeuge in Höhe Einmeldingen (D) miteinander kollidiert und anschliessend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.