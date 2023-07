New York: Eintopf kocht seit 43 Tagen – und zieht Gen Z an

Ein Get-Together im Park und dazu eine 43 Tage alte Suppe, gefällig? Die New Yorker Gen Z fährt auf diesen improvisierten Eintopf ab.

Hype in New York : Ein 43 Tage alter Eintopf wird zur Pilgerstätte für die Gen Z

Anfang Juni setzte die New Yorkerin Annie Rauwerda einen Kartoffel-Lauch-Eintopf auf. Essen wollte sie ihn mit Freunden im Park. Sie brachte ihre Suppe zum Fermi Playground, einer kleinen Parkanlage in Bushwick, New York. Jetzt, einen Monat und 13 Tage später, köchelt der Eintopf immer noch.

Was würdest du zu so einem ewigen Eintopf hinzufügen? Auf jeden Fall viel Gemüse. Kartoffeln sind ein Muss in einem Eintopf. Ich würde Gewürze reinwerfen. Kräuter fände ich gut. Ich weiss nicht, was ich reinwerfen würde. Bei sowas würde ich nicht mitmachen.

Die Suppe zieht laut der «New York Post» zahlreiche junge Leute – vor allem aus der Gen Z – in den Park. Jedes Wochenende gibt es jetzt ein gemeinsames Suppenessen. Annie Rauwerda hatte zunächst nur einige Freunde eingeladen. Doch sie dokumentierte auf Tiktok, wie sie mit Dutzenden Kollegen und Kolleginnen den Eintopf kochte.

Vom Znacht mit Freunden zum Event

Zwei Millionen Aufrufe später startete Rauwerda einen Appell an potenzielle «Eintopf-Freunde». Sie sollten sich dem Event anschliessen. Jetzt ist das Suppen-Event zu einer kleinen Pilgerstätte für die New Yorker Gen Z geworden. An den Events gibt es sogar Merchandise und Fan-Shirts mit Eintopf-Prints.

Der sogenannte ewige Eintopf wird im Park gemeinsam mit veganen Inhalten befüllt, gekocht und dann zusammen gegessen. Am Ende bleibt die Brühe, die immer weitergekocht wird. Beim nächsten Treffen wird sie wieder mit neuen Leckereien befüllt – und so weiter. Die Suppenköchin achtet laut eigener Aussage auf die Lebensmittelsicherheit. Hauptsächlich, indem sie das Gebräu bei einer Temperatur von mindestens 95 Grad kocht.

Theoretisch könnte es die New Yorker Version des ewigen Eintopfs auch in vielen Jahre noch geben. In Bangkok gibt es eine Suppe, die bereits seit über 50 Jahren vor sich hin köchelt. Serviert wird sie im Familienrestaurant Wattana Panich. Es ist mittlerweile berühmt für die ein halbes Jahrhundert alte Suppe, die Rindfleisch und Ziegenfleisch beinhaltet. Das Gericht hat seine Wurzeln im Mittelalter. Schon damals wurden jeweils Töpfe mit Suppe nicht geleert und immer weiter gekocht.

So schmeckt die Suppe

Doch wie schmeckt das Suppen-Experiment in New York? «Die Suppe war ausgewogen, hatte eine enorme Tiefe und machte uns satt», sagt Garrett Zelada, der von der «New York Post» während des letzten Eintopf-Events interviewt wurde.

Er sagt auch: «Diese Erfahrung mit dem ewigen Eintopf gab uns nicht nur Nahrung im wörtlichen Sinne, sondern erinnerte uns auch daran, wie schön es ist, in einer liebevollen Gemeinschaft zu leben. Es war eine echte New Yorker Erfahrung.»