Diogo Costa (22): Ein Aargauer steht im Tor von Portugals Nationalmannschaft

102 Länderspiele hat Rui Patricio (34) bislang für Portugal absolviert. Doch seit diesem Jahr sitzt der Roma-Profi beim Europameister von 2016 nur noch auf der Bank. Die neue Nummer eins der Portugiesen heisst Diogo Costa (22), spielt beim FC Porto – und ist in der Schweiz geboren!

1999 kommt der portugiesisch-schweizerische Doppelbürger in Rothrist/AG auf die Welt, im Alter von sieben Jahren zieht er mit seiner Mutter nach Portugal. Sein Vater lebt heute noch in der Schweiz, wo er als Lastwagen-Chauffeur arbeitet. Beim FC Porto durchläuft Costa sämtliche Juniorenstufen, debütiert mit 17 in der zweiten portugiesischen Liga, mit 19 steht er erstmals im Tor der ersten Mannschaft.

Meistergoalie mit Porto

Den Durchbruch schafft Costa schliesslich in der abgelaufenen Saison, als er in der Liga 33 von 34 möglichen Spielen macht und massgeblichen Anteil am 30. Meistertitel der Clubgeschichte hat. Auch in der Champions League und Europa League ist der 22-Jährige Stammgoalie bei den Drachen.

Seine starken Leistungen bleiben auch Nationaltrainer Fernando Santos nicht verborgen. Nachdem Costa im vergangenen Oktober im Testkick gegen Katar für die A-Auswahl debütierte, gibt ihm Santos im März völlig überraschend auch im Playoff-Halbfinal der WM-Quali gegen die Türkei (3:1) den Vorzug gegenüber Altmeister Rui Patricio – und läutet damit eine neue Goalie-Ära bei den Iberern ein.

Wertvoller als Kobel, Sommer und Omlin

Denn auch im Playoff-Final gegen Nordmazedonien (2:0) und beim Nations-League-Auftakt gegen Spanien (1:1) steht Costa im portugiesischen Tor. Ob er das auch am Sonntagabend (20.45 Uhr) gegen die Schweiz tun wird, ist offen. Möglich, dass Trainer Santos aufgrund des dichten Programms auch im Tor einen Wechsel vornimmt und Costa eine Pause gönnt. Konkret zur Goalie-Hierarchie will sich der Portugal-Coach zumindest an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Nati nicht äussern.