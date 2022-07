Yookassa: «Ein absolutes No-Go» – H&M wickelt Zahlungen über Russland ab

Dass H&M für Zahlungen auf einen russischen Partner setzt, sei in der aktuellen Situation ein absolutes No-go, sagt ein 20-Minuten-Leser, dem die Kooperation mit Yookassa auffiel.

Yookassa.ru ist einer der grössten Anbieter für Online-Zahlungen in Russland. Das Unternehmen steht auf der Sanktionsliste der USA. In der Schweiz ist die Nutzung von Yookassa allerdings weiter zulässig.

«Zahlungen aus der Schweiz via Russland abzuwickeln, ist ja generell schon fragwürdig», sagt der Leser im Gespräch mit der Redaktion. «Aber in der aktuellen Situation ist das ein absolutes No-go!»

Russischer Code bei H&M

Der IT-Experte Marc Ruef, der Mitinhaber der IT-Sicherheitsfirma Scip ist, bestätigt diese Angaben: Ein Skript auf der H&M-Website rufe den Zahlungsdienstleister Yookassa.ru auf, sagt Ruef. Yookassa ist einer der grössten Anbieter für Onlinezahlungen in Russland. Das Unternehmen gehört zur russischen Sberbank.

Laut Ruef ruft die Website den in der Programmiersprache Javascript geschriebenen Code erst auf, wenn man im Warenkorb auf «Kasse» klickt und den Check-out startet. Die Kommunikation der Daten laufe über Sankt Petersburg. «Es macht nicht den Anschein, als könne man ohne diesen Zugriff den Einkauf abschliessen», sagt der IT-Experte.

Moralisch fragwürdig

Anbieter wie Yookassa gibt es viele. Weltweit bekannt ist die Firma Stripe, in der Schweiz gibt es zum Beispiel Datatrans. Sie unterscheiden sich vor allem bezüglich Zahlungsmöglichkeiten und Preisgestaltung. Warum H&M sich ausgerechnet für Yookassa entschieden habe, sei für ihn nicht ersichtlich, so Ruef.

Nervt es dich, dass eine russische Firma Geld verdient, wenn du in H&Ms Webshop etwas bestellst?

«Das Einbinden externer Skripte kollidiert immer mit dem Bedürfnis der Privatsphäre», warnt Ruef. Im Idealfall würden keine oder möglichst wenige Daten übermittelt. Auch wenn H&M so keine Sanktionen verletzte (siehe Box), stelle sich die Frage, ob sich die Wahl von Yookassa als Partner moralisch rechtfertigen lasse, sagt Ruef.

Weiss Putin also, was die Schweizer Kundschaft bei H&M kauft? «Wenn Putin das wissen will, findet er es raus», sagt Ruef. Die russischen Nachrichtendienste hätten wohl Zugriff auf diese Daten.