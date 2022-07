Der britische Prinz Andrew geriet nach seinem Interview zum Missbrauchsskandal um den toten US-Multimillionär Jeffrey Epstein enorm unter Druck. Am Mittwoch zog er Konsequenzen und entschied, von seinen königlichen Pflichten zurückzutreten .

Am Samstagabend hatte die BBC ein Interview mit Prinz Andrew ausgestrahlt. Der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. äusserte sich erstmals zu seiner Freundschaft mit dem mutmasslichen Sexualstraftäter Epstein. Für die britische Presse war klar: Der Auftritt war «eine PR-Katastrophe». Hier einige Gründe, wieso:

Eine Einladung aus London trotz Haftbefehl

Im Jahr 2006 lud Prinz Andrew Jeffrey Epstein zur 18. Geburtstagsfeier seiner Tochter Beatrice ein. Der Royal will zu jenem Zeitpunkt nicht gewusst haben, dass Monate zuvor ein Haftbefehl gegen Epstein wegen sexueller Übergriffe von Minderjährigen erlassen worden war. Andrews Ausrede: Epstein habe dies ihm gegenüber nie erwähnt.

Wie eng war die Freundschaft zu Epstein?

In einem weiteren Moment des Interviews sagt Prinz Andrew, es sei übertrieben, zu behaupten, dass er mit dem US-Milliardär «eng befreundet» gewesen sei. Eingeladen zur Geburtstagsparty war eigentlich die britische Prominente Ghislaine Maxwell. Epstein sei lediglich als Begleiter an das Fest gekommen.

Ein Widerspruch zur engen Freundschaft

Nachdem der Prinz gesagt hatte, er sei mit dem mutmasslichen Sexualstraftäter nicht eng befreundet gewesen, fragte die BBC-Journalistin Emily Maitlis, wieso er Epstein nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Jahr 2010 in den USA besuchte. Andrew gab an, er sei nach New York gereist, um die Freundschaft mit dem Verurteilten persönlich abzubrechen. Er verbrachte ganze vier Tage auf Epsteins Anwesen.