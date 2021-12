Belästigung im ÖV – «Ein älterer Mann setzte sich in mein Abteil und fotografierte mich»

Eine Fachperson vom Frauennottelefon schildert, wie man sich in solchen Situationen verhalten soll – auch als aussenstehende Person.

Der erste Vorfall ereignete sich frühmorgens auf dem Arbeitsweg: «Ein älterer Mann hatte mich einsteigen sehen und rannte durch den halbleeren Zug, um sich vis-à-vis von mir hinzusetzen», erzählt sie. «Dann bemerkte ich, wie er mich mit dem Handy fotografierte», erzählt Schütz. Ein junger Herr habe die Situation beobachtet und sich daraufhin in ihre Nähe gesetzt. Der fotografierende Mann sei daraufhin verschwunden.

«Als er ausstieg, klopfte er ans Zugfenster»

Schon einen Tag zuvor sei sie gegen Mitternacht in einem leeren Zugabteil gesessen. «Ein Mann lief drei Mal an mir vorbei, bis er sich neben mich setzte. Dann deutete er mir an, ich solle meine Maske herunterziehen», erzählt die 22-Jährige. Sie habe versucht, den Mann zu ignorieren – dieser habe ihr aber mehrmals auf die Schulter getippt, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Schliesslich habe sie sich zu einem Ehepaar gesetzt, während der Mann die Hände verworfen habe: «Als er ausstieg, klopfte er sogar noch ans Zugfenster.»