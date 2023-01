Ruderin Jeannine Gmelin tritt nach Tod ihres Coachs zurück

In einem emotionalen Brief beschreibt sie ihre Gefühle.

Mit Jeannine Gmelin hat eine Schweizer Top-Ruderin am Mittwoch ihren Rücktritt bekannt gegeben.

Die Schweizer Spitzenruderin Jeannine Gmelin (32) hat am Mittwoch ihre Karriere beendet. Gmelin gehörte im Skiff zu den besten Ruderinnen der Welt, sie gewann 2017 etwa den Weltmeister-Titel, ebenso durfte sie sich 2018 über WM-Silber sowie den Triumph im Gesamtweltcup freuen. Ausserdem holte Gmelin an den Europameisterschaften einmal Gold (2018), zweimal Silber (2015, 2019) und einmal Bronze (2021).

Eigentlich hatte sie geplant, mindestens bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris weiterzumachen. Doch dazu kommt es jetzt nicht. Die Schweizer Spitzenruderin zieht den Schlussstrich – endgültig. Der Grund ist ein trauriger. So starb vor rund anderthalb Monaten ihr Trainer Robin Dowell im Alter von 40 Jahren. Dieser begleitete am 16. Dezember mit dem Motorboot eine Trainingseinheit, als er unerwartet aus dem Leben schied. Die genaue Todesursache ist bis heute ungeklärt.