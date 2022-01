«Ein Albtraum» – Freeskierin Giulia Tanno verpasst Olympia erneut

Ragettli und Bösch wünschen alles Gute

«Ich hoffte, dass meine Schulter ausgekugelt war, dann hätte ich jetzt wieder voll trainiert und eine Teilnahme wäre eventuell möglich gewesen. Als ich dann realisierte, dass es ein Bruch war, war die Enttäuschung sehr gross», sagte Tanno vor vierJahren im Interview mit 20 Minuten . Dieses Mal hindert eine Bänderverletzung am Knie Tanno an der Teilnahme.

Und wieder muss sie sich also in die Rehabilitation begeben, statt mit den Besten um Medaillen zu kämpfen. «Ich bin wirklich untröstlich und habe ein wenig Angst davor, was in den nächsten Monaten passiert», so Tanno weiter. Auf Anfrage von 20 Minuten teilt ihr Management mit, dass sie derzeit keine Interviews geben wolle. Sie mache eine schwierige Zeit durch und müsse sich ausruhen. In der nächsten Woche werde sie operiert.