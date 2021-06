Impfnachweis am Arbeitsplatz - «Ein allgemeines Fragerecht zur Impfung gibt es nicht»

In mehreren Schweizer Unternehmen werden Angestellte von ihren Chefs ausgefragt, ob sei bereits gegen Covid geimpft sind, oder sich noch impfen lassen wollen. Viele Arbeitnehmende macht dies stutzig und sehen dies als Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte. 20 Minuten hat mit dem Arbeitsrechtexperten Nicolas Facincani darüber gesprochen.

Herr Facincani, sind Arbeitgeber berechtigt, nach dem Stand der Covid-Impfung zu fragen oder gar einen Nachweis dafür zu verlangen?* Klar ist, ein allgemeines Fragerecht und eine allgemeine Impfpflicht am Arbeitsplatz gibt es nicht. Wo im Einzelfall die Grenze zwischen Zulässigkeit und Unzulässigkeit verläuft, kann aber nicht überall restlos geklärt werden. Somit gibt es Grauzonen. Der Arbeitgeber darf nur Daten über die Arbeitnehmer verlangen und bearbeiten, soweit sie dessen Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrages erforderlich sind. Erlaubt ist die Frage nur, wenn die Impfung Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis haben kann, wie etwa bei Piloten und anderen international tätigen Berufsleuten oder wo der Schutz Dritter nur mit der Impfung sichergestellt werden kann, etwa bei Pflegepersonal. In den vorgenannten Fällen dürfte das Verlangen eines Impfnachweises zulässig sein und die Firmen dürfen den Impfstatus auch in den Personalakten vermerken.

Können Sie dieses «Notwehrrechts der Lüge» erklären? Nehmen wir an, der (künftige) Arbeitgeber stellt eine unzulässige Frage. So stellt sich das Risiko, dass wenn ein Arbeitnehmer diese nicht beantwortet, weil sie unzulässig ist, er die Stelle nicht bekommt. Um dieses Risiko auszuschliessen, wird ihm das Recht zugestanden, zu lügen. Findet der Arbeitgeber später heraus, dass ihm eine unzulässige Frage falsch beantwortet wurde, darf dies nicht gegen den Arbeitnehmer verwendet werden. Eine Kündigung, die dann wegen einer falsch beantworteten Frage erfolgen würde, wäre missbräuchlich. Der Arbeitnehmer könnte dann eine Entschädigung verlangen.

Nicolas Facincani ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Voillat Facincani Sutter + Partner und Spezialist im Bereich des Handels- und Gesellschaftsrechts sowie des Arbeitsrechts. Er führt nationale und internationale Prozesse vor staatlichen Gerichten sowie vor Schiedsgerichten. Weiter berät er Klientinnen und Klienten bei arbeitsrechtlichen Fragestellungen und vertritt diese regelmässig in entsprechenden gerichtlichen Verfahren. Er ist zudem als Dozent an Weiterbildungsinstituten, insbesondere im Bereich des Arbeitsrechts, tätig.

Wie sieht die Situation im Bewerbungsprozess aus, darf ein potentieller Arbeitgeber nach dem Corona-Impfstatus der Bewerberinnen und Bewerber fragen?

Es dürfen nur Fragen gestellt werden, die zu der besetzenden Stelle in einem Zusammenhang stehen und an denen der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse hat. Ähnlich wie in einem bestehenden Arbeitsverhältnis ist es von der konkreten Stelle abhängig, ob eine Frage zulässig oder unzulässig ist. So ist insbesondere die Position und die Wichtigkeit der Stelle zu berücksichtigen. So ist stets zu prüfen, ob die Impfung konkret für eine Stelle benötigt wird.