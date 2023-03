ESC 2023: Remo Forrer verteidigt seinen Antikriegssong «Watergun»

Im Gespräch mit 20 Minuten verrät der 21-Jährige, wie er die Trophäe mit nach Hause nehmen will. «Mein Ziel ist es, die Emotionen in Bewegungen zu packen», so Forrer.

Es ist ein Appell an den Frieden. Ich bin 21 Jahre alt und in einem Alter, in dem man als Schweizer ins Militär einrückt. Nur schon der Gedanke daran, dass andere Leute in unserem Jahrgang, nicht weit von uns, um ihr Leben kämpfen, geht mir nahe. Daher bin ich zuversichtlich, dass das ESC-Publikum derselben Auffassung ist.