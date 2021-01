Herr und Frau Schweizer haben noch nie so viele Motorräder gekauft wie 2020. 29’450 Motorräder aller Hubraumklassen wurden neu eingelöst – die 21,6 Prozent Zuwachs bedeuten einen neuen Rekord. Wer nicht mit der Masse rollen will, sollte sich mal im deutschen Gelsenkirchen umsehen. Dort, wo Christian Gross versucht, den FC Schalke 04 zu retten, sorgt ein Zweiradtuner für Aufsehen.

So rollt BMW die R 18 Classic im Frühjahr an den Start.

Die von Dirk Oehlerking erdachte Verkleidung des BMW Cruisers dominiert das Erscheinungsbild des ganz in Schwarz gehaltenen Motorrads .

Während bei den BMW auf vier Rädern die Nieren immer breiter und voluminöse r werden, passiert bei den Umbauten der im vergangenen Herbst vorgestellten BMW R 18 das Gegenteil – schmal ist beautiful . Das haben sich auch die Designer bei der im Art -dé co-Stil gehaltene n « Spirit of Passion » des Customizers Kingston Custom aus Gelsenkirchen gedacht: Die Front erinnert an den legendären BMW 328 aus den 1930er - Jahren und wohl od e r übel kommt einem auch das Batmobil in den Sinn .