Citroëns Edel-Tochter DS will mit dem eigenwilligen Crossover DS 4 das Kompaktsegment aufmischen.

Langeweile gibt es in der Kompaktklasse schon genug, hat sich Citroëns Edel-Tochter DS gesagt und will deshalb mit dem neuen DS 4 etwas Glamour in das beliebte Segment bringen. Konstruiert auf der modularen Plattform des gerade mit Fiat zu Stellantis fusionierten PSA-Konzerns und deshalb eng verwandt mit dem ohnehin schon ziemlich avantgardistischen Citroën C4, haben die DS-Designer für den Neuling daher eine spitze Feder geführt.

Als eigenwillige Mischung aus Coupé, Schrägheck und SUV und in gleich drei stark differenzierten Styles aufgelegt, wirkt der DS 4 wie aus einer anderen Welt: Ein riesiger Grill und schier endlose Tagfahrleuchten, die sich bis in den Stossfänger ziehen, fangen den Blick ein, die Flanken sind stark konturiert und werden von Rädern mit bis zu 20 Zoll bestimmt. Die Türgriffe verschwinden im Blech, um jede Ablenkung der Augen zu vermeiden, das Heck ist eine ebenso breite wie selbstbewusste Provokation für jeden, der hinter dem DS 4 herfährt. Und wenn es nach den Franzosen geht, werden das einige sein.

Schnörkellos im Interior

Innen dagegen herrscht ein anderer Stil: Nüchterne Noblesse und vornehme Materialien ergeben ein ausgesprochen ruhiges Bild – auf wilde Design-Experimente wie im DS 3 wurde zum Glück verzichtet. Nur wenige Bedienelemente stören die ledernen Landschaften rund um das digitale Cockpit, die meisten Ausströmer für die Klimaanlage sind nahezu unsichtbar, und was zu sehen ist, wanderte sogar in die Türen.

Wo man in Golf & Co auf gewöhnlichen Sesseln sitzt, hat DS kuschelige Fauteuils montiert und dazwischen wie in der Oberklasse eine durchgehende Konsole eingezogen, auf der man bequem die Arme abgelegen kann. Auf dieser Konsole ist auch ein 5-Zoll-Touchpad platziert, über das man Befehle für das Infotainmentsystem eingeben kann. Fürs gute Gewissen gibt es reichlich Materialien vom Recycling-Hof. DS setzt beim neuesten Modell aber nicht nur auf französische Werte wie Flair und Finesse, sondern auch auf deutsche Präzision und Gründlichkeit. Denn als erstes Modell der Citroën-Tochter wird der DS 4 bei der neuen Schwester Opel in Rüsselsheim gebaut.

Der DS 4 wird auch als Plug-in-Hybrid kommen, eine reine Elektroversion wie beim DS 3 wird es hingegen nicht geben. DS Automobiles Nüchterne Eleganz gepaart mit hochwertigen Materialien prägen den Innenraum. DS Automobiles Ein riesiger Grill und schier endlose Tagfahrleuchten, die sich bis in den Stossfänger ziehen, machen den DS 4 zum Blickfang. DS Automobiles

So frisch und unkonventionell der DS 4 gestaltet ist, so vertraut ist einem die Technik. Schliesslich greift DS in den gleichen Baukasten wie Peugeot, Citroën oder Opel. Allerdings wird auch dabei der gehobene Anspruch der Nobelmarke merkbar und das Leistungsniveau deshalb deutlich angehoben: Los geht es bei 130 PS für den einzigen Diesel sowie für den Basis-Benziner.

Darüber rangieren zwei weitere Otto-Triebwerke mit 180 oder 225 PS und als Top-Modell ein Plug-in-Hybrid, der einen 180 PS starken Benziner mit einem 110 PS starken Stromer und einem 12,4 kWh grossen Akku kombiniert. Das ergibt eine Systemleistung von ebenfalls 225 PS, eine Reichweite von mehr als 50 Kilometern und einen Normverbrauch von 1,2 Litern.

