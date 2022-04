BMW-Roller CE 04 - Ein avantgardistischer E-Roller für die Stadt

Hot in the City! Der vollelektrische BMW-Roller CE 04 ist ganz auf urbane Räume ausgelegt. Dabei ist er mit der gleichen Antriebstechnologie ausgestattet, wie sie in den jüngsten Autos der Marke zum Einsatz kommt. Und auch wenn es von 2014 bis 2020 schon den BMW C Evolution gab: Der CE 04 definiert elektrisch angetriebenes Vorwärtskommen im urbanen Raum völlig neu.