Suva

Ein Badeunfall in Fluss kostet im Schnitt 8300 Franken

Rund 1350 Personen verunfallen jährlich in Fliessgewässern. Die meisten Verletzungen betreffen Füsse, Knöchel und Unterschenkel.

Beim Baden in Flüssen und Bächen verletzen sich jedes Jahr viele Menschen, weil sie auf dem unebenen Grund ausrutschen oder stürzen. Tückisch ist vor allem das Betreten oder Verlassen der fliessenden Gewässer, wie die Suva am Dienstag mitteilte.

Jedes Jahr verunfallten in der Schweiz rund 1350 obligatorisch gegen Unfälle versicherte Menschen in oder an Bächen und Flüssen, heisst es in der Mitteilung des Unfallversicherers. Diese Freizeitunfälle verursachten Kosten von jährlich 13,5 Millionen Franken.