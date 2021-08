5 Eiskaffee-Rezepte, vom Iced Cappuccino zum Espresso Tonic

Obwohl die Zubereitung auf dem Papier kaum einfacher sein könnte – Kaffee auf Eis serviert und mit Milch gerührt –, kommt dein Eiskaffee einfach nicht an den vom Barista ran? Die drei Gründer vom Zürcher Café an der Leonhardstreppe verraten dir, wie du deine Lieblingsversion perfekt hinbekommst.

Guter Kaffee ist das A und O

«Grundlage für alle Kaffeegetränke auf Eis ist natürlich ein guter Kaffee. Wir empfehlen, ganze Bohnen von der Rösterei des Vertrauens zu kaufen, die erst kurz vor der Zubereitung gemahlen werden», so David, einer der drei Gründer des kleinen Zürcher Cafés, das noch als Geheimtipp gilt und offiziell gar keinen Namen trägt. Manche Gäste würden es «Café Leonhardstreppe» nennen, manche «Lamassu» und andere wiederum «Society is too realistic» – wie das breite Neonkunstwerk, das prominent über dem minimalistischen Tresen aus schwarzem Steinmonolith hängt.