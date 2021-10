Netz feiert Berner Schiessanlage - «Ein bemerkenswertes Zeugnis der Schweizer Gesellschaft»

Schusswaffen in der Schweiz

Gemäss aktuellen Zahlen sind in der Schweiz derzeit zwischen 2,3 und 2,5 Millionen Gewehre und Pistolen in Privatbesitz. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtete, stand die Schweiz 2018 in Bezug auf privaten Waffenbesitz weltweit hinter den USA, Jemen und Serbien an vierter Stelle. Wie Zahlen der Uno und der Schweizer Stiftung «Small Arms Survey» zeigen, gab es in der Schweiz rund 7,7 Schusswaffentote pro Million Einwohnerinnen und Einwohner, wie der «Guardian» 2012 schrieb. Damit hatte die Schweiz im internationalen Vergleich Rang zwei hinter den USA (mit 29,7) inne und lag vor Belgien (6,8) und Luxemburg (6,2). Allerdings ist festzustellen, dass in der Schweiz die Mehrzahl (91,3 Prozent) auf Suizide entfallen. Seit Ende der 90er-Jahre ist die Anzahl der Schusswaffentoten in der Schweiz stark rückläufig. Auch die Politik beschäftigt sich immer wieder mit Schusswaffen. 2011 verwarf die Schweizer Stimmbevölkerung die Initiative «Für den Schutz vor Waffengewalt» mit 56,3 Prozent der Stimmen. 2019 wurde das Referendum gegen die Änderung des Waffengesetzes gemäss der EU-Waffenrichtlinie mit 63,7 Prozent abgelehnt.