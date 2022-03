Nidfurn-Haslen GL – «Ein Bild, wie kaputt unsere Gesellschaft ist»

Am Bahnhof Nidfurn-Haslen im Kanton Glarus wurde ein Selecta-Automat beschädigt – und das nach bereits einer Woche. «Ich habe mich wirklich gefreut, als ich am Montag gesehen habe, dass der Automat dort steht», sagt Coni aus Schwanden. Denn die kleinen Landbahnhöfe würden bei Selecta nicht gerade an erster Stelle stehen. «Als ich gestern gesehen habe, mit welch erschreckender Gewalt der Automat traktiert wurde, war ich wirklich wütend», so Coni. Auch Ferit aus Mitlödi hat sich geärgert, als er den Automaten am Dienstagabend beschädigt aufgefunden hat. «Ich dachte, dass vielleicht Betrunkene etwas stehlen wollten, und habe sofort die Polizei informiert», sagt er.