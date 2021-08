Tränen fliessen bei YB - «Ein Bubentraum geht in Erfüllung, das Gefühl ist einfach unglaublich»

Torschütze Cedric Zesiger sagte: «Es ist unglaublich! Wir mussten hart kämpfen und es brauchte eine Willensleistung.» Der erste Durchgang lief trotz gutem Start nicht nach Plan. Zesiger weiter: «Wir haben als Mannschaft reagiert und das Spiel gedreht. Das Gefühl ist unglaublich. Ein Bubentraum, der in Erfüllung geht.» Nach dem Schlusspfiff seien zahlreiche Tränen geflossen. Zum Schluss des Interviews richtete er noch Worte an seine Mutter: «Vielen Dank, für alles was du für mich gemacht hast.»

«Wenn ich etwas ein bisschen kann, dann ist es feiern»

Trainer David Wagner fasst seine Gedanken in Worte: «Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich ohne Ende für die Jungs, die richtig hart gearbeitet und viele Widerstände überwunden haben. Ich freue mich für den Club, für Sportchef Spycher, für die Fans. Ich bin wahnsinnig glücklich, will mich auch noch bei Gerardo Seoane, Fabian Lustenberger und Jean-Pierre Nsame bedanken, die massgeblich daran beteiligt sind.» Der 49-Jährige gab zu, dass die Champions League von Anfang an ein grosses Thema war. «Wir wollten in eine Gruppenphase, am liebsten natürlich in die Championsleague», so Wagner. Auf die Frage, ob er denn gut im Feiern sei, sagte er: «Wenn ich was ein bisschen kann, dann ist es feiern.