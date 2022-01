Washington D.C. : Ein Büsi zieht ins Weisse Haus ein

Erstmals seit zwölf Jahren streift wieder eine Katze durch das Capitol. Willow – eine Katze von einem Bauernhof – ist das neue Haustier von US-Präsident Joe Biden und Ehefrau Jill.

US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden haben eine lang versprochene Katze in ihre Familie aufgenommen. Ihr Name ist Willow, eine zwei Jahre alte grünäugige, grau-weisse Bauernhofkatze aus dem US-Staat Pennsylvania. Willow lebe sich samt ihrem Lieblingsspielzeug im Weissen Haus ein, sagte Michael LaRosa, der Sprecher der First Lady.