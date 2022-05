Emissionsfreie Lieferung: Der Carit Hopon ist ein Cargo-Stromer für die letzten Meter

Hopon, also «Spring rauf», heisst ein neuer Letzte-Meile-Transporter, der emissionsfrei auch grössere Lasten in den Innenstädten transportieren kann. Das von der deutschen Firma Carit Automotive entwickelte Minimobil besteht aus einem flachen Unterbau mit grosser Ladefläche, am Fahrzeugende befindet sich darüber ein umklappbarer Fahrstand mit Lenkrad, Fahrpedal und einem schmalen Sitz, auf dem die Fahrerin oder der Fahrer fast stehend Platz nimmt. Komfort stand nicht im Lastenheft, dafür soll die Fahrerin oder der Fahrer schnell auf- und absteigen können, was ja bereits der Name Hopon andeutet.