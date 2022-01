Website BiteLabs verkauft Promi-Fleisch aus dem Labor: «Ein Christa-Rigozzi-Schnitzel hätte wohl einen schweren Stand bei uns»

So soll es etwa eine Kanye-West-Salami zu kaufen geben. Die Betreiberinnen und Betreiber der Website führen aus: «Schweres und stark gewürztes Kanye-West-Fleisch wird mit reichhaltigem Schweinefleisch vermischt. Ungarischer Paprika verleihen Kanye eine unterschwellige Intensität, aufgepeppt mit einem Hauch von Jalapeno. Die Kanye Salami passt am besten zu starkem Straight Bourbon.»

Promis soll es bald schon in Wurst-Form geben: Bitelabs.org bietet auf ihrer Website an, Fleisch aus den Muskelstammzellen berühmter Personen zu züchten und diese dann zu Salamis zu verarbeiten.

Klamotten, Schuhe, Parfums – wer von einem Promi begeistert ist, hat zig Möglichkeiten, das auch zu zeigen. Die Website «Bite Labs» bringt die Promi-Kultur allerdings auf die nächste Stufe: Sie bietet an, Laborfleisch aus den Zellen berühmter Personen herzustellen und in Form von würziger Salami an Fans zu verkaufen. Geplant ist etwa eine Kanye-West-Wurst sowie eine «JLaw Salami – a different type of Hunger Games». Doch wie soll das funktionieren?