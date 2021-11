Behandlung auf IPS – Ein Covid-Patient kostet 100’000 Franken und braucht 20 Medikamente

Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten in den Spitälern verdoppelt sich im Drei-Wochen-Rhythmus. Das BAG schliesst in den folgenden Wochen eine Überlastung der Intensivstationen (IPS) nicht aus.

«Wenn wir viele Covid-Patienten haben, leisten die bestehenden Mitarbeitenden in erster Linie Zusatzschichten, wie schon lange und sehr uneigennützig», sagt Marc Kohler. Dies habe natürlich Grenzen und nach so langer Zeit sowieso. Das Spital müsse zudem ausgebildete Pflegemitarbeitende in die IPS verschieben, was zur Schliessung von OP-Sälen für elektive Eingriffe und allenfalls zu Bettenschliessungen auf den Stationen führen könne.



Auch Philipp Lutz sagt, dass die Behandlung und Pflege von SARS-CoV-2 Patienten und -Patientinnen, sowohl arbeitsintensiv als auch komplex sei. «Eine qualitativ hochstehende Behandlung dieser Patienten ist nur mit hochkompetentem und erfahrenem pflegerischem und ärztlichem Personal möglich.»