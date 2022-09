Die Latzhosen erobert gerade die Mode

Wie angenehm es manchmal sein muss, ein Kind zu sein. Du hast den ganzen Tag Menschen um dich herum, die dich betreuen, sich um dein Essen und deine Sicherheit sorgen und dich sogar noch anziehen. Ein Stück kindliche Bequemlichkeit nehmen wir uns mit der Latzhose jetzt in den Kleiderschrank. Das Basic mausert sich gerade zum Trendpiece.

Wie alt warst du, als du zuletzt eine Latzhose getragen hast? Ich weiss es nicht genau … Halt ein Kind? So um die 16 Jahre alt. Schon über 18. So alt, wie ich jetzt bin. Ich habe noch nie eine Latzhose getragen.

Luxushäuser zeigen Latzhose

Wie das Styling mit dem Basic zum Kinderspiel wird, zeigt Luxuslabel Hermès. Für Herbst und Winter schickt das französische Modehaus mehr als ein Model in Latzhose über den Laufsteg. Zum figurbetonten Overall wird bei Hermès ein zartes, transparentes Oberteil gestylt, das mit der Strenge des Looks bricht.

Für die kalten Temperaturen kommt die modische Lösung von Isabel Marant. Zur Latzhose in Lederoptik kombiniert die Designerin einen dicken flauschigen Wollpullover und simple Stiefeletten mit Absatz.

Vielseitige Looks mit Latzhose

Wie schnell du mit einem Overall angezogen bist, zeigen aktuell auch Stars wie Blake Lively und Alexa Chung. Nur ein einfaches Tanktop trägt Blake Lively zu ihrer Jeanshose. Die Schauspielerin wertet das Outfit mit auffälligem Schmuck, hohen Stiefeletten und einer eleganten Handtasche auf.

Alexa Chung braucht nicht viel mehr als eine Bluse für das gelungene Latzhosen-Styling.

Das Model zeigt sich in den vergangenen Wochen mehr als einmal in den Jeans und bringt in Kombination mit Blazer und Sandaletten gleich auch Styling-Inspo für das Büro mit.

Gleich auf zwei Trends setzt Halsey. In Paris verzichtet die Sängerin zwar auf Schuhe, trägt dafür Latzhose und das gerade gefragte Seiden-Bandana.

Sängerin Halsey lässt die Schuhe zu ihren Jeans weg, krempelt sie dafür lässig hoch. iamhalsey

Praktisch für Gfröörlis ist das Styling von Content Creator Amber Nijboer. Die Influencerin entscheidet sich für den dicken Pulli und derbe Boots zu ihrer Latzhose.

Wer hingegen selbst im Herbst unter Hitzewallungen leidet, probiert es mit einem Look à la Pernille Teisbaek. Die Stylistin trägt nur ein simples Crop Top zu den Jeans.

Auch Männer machen mit

Das Schöne an der Latzhose ist, dass es sich hierbei um ein wirklich inklusives Stück handelt, mit dem sich auch Männer modisch austoben können. Rapper Bad Bunny erklärt die Hose sogar zum Red-Carpet-Piece und trägt Latzhose zu den MTV Video Music Awards. Die Hose sitzt, ebenso wie sein T-Shirt, oversized und locker.

Die Latzhose ist auch für Männer ein dankbares Basic, wie Rapper Bad Bunny beweist. Getty Images for MTV/Paramount Global

Akzente setzt Bad Bunny mit Accessoires wie einem Seiden-Bandana, Armkettchen und einer schnellen Brille.

Rapper Tyla Yaweh bedient sich eines kleinen Styling-Tricks, indem er einen Träger seiner Latzhose lässig offen lässt. Darunter kommt ein ärmelloses Graphic-T-Shirt zum Vorschein.

Dass der Overall auch für Männer durchaus chic sein kann, zeigt Social-Media-Star Just Riadh. Zur Show vom französischen Designer Jacquemus trägt der Tiktoker einen beigen Overall, den er mit weissem Polohemd und beigen Schuhen kombiniert.

Tüpfelchen auf dem «I» im Outfit von Riadh ist die minimalistisch geschnittene Jacquemus-Bag.

Ob Frau oder Mann, elegant oder lässig – das alles schafft die Latzhose im Handumdrehen. Bei so viel Styling-Potenzial ist klar, dass der Overall diese Saison in jeden Kleiderschrank gehört.

Wenn du den Trend ausprobieren willst, hier wirst du fündig:

