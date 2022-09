Pagani Utopia: Ein dicker Zwölfzylinder statt Elektroantrieb

Der Stärkste der Familie

Mit 635 kW/864 PS und bis zu 1100 Newtonmeter Drehmoment ist der Utopia das stärkste Modell der Pagani-Historie. Wahlweise per automatisiertem Sieben-Gang-Getriebe oder einer Sieben-Gang-Handschaltung leitet die Sechs-Liter-Maschine die Kraft an die mit elektromechanischem Differenzial gerüstete Hinterachse. Fahrleistungen des 1,3-Tonners werden noch keine genannt, doch wie bei früheren Modellen der Marke dürfte der 100-km/h-Sprint rund drei Sekunden in Anspruch nehmen und die Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h deutlich übersteigen.