Währung

Die Schweiz will nicht digitaler Pionier sein

Ausser technischen und alltäglichen Vorteilen bei Kryptowährungen nennt das Beratungsunternehmen PWC noch einen weiteren Grund, warum Staaten ihre eigenen digitalen Währungen lancieren könnten: Länder, die jetzt damit anfangen, können sich als Pioniere positionieren und als Vorreiter mitbestimmen, was bei solchen Währungen künftig für Standards und Regeln gelten. Die Schweiz will nicht zu diesen Vorreitern gehören, wie eine Stellungnahme der Eidgenössischen Finanzverwaltung zeigt: Man warte unter anderem die Erfahrungen in anderen Ländern ab – namentlich China und Schweden, wo solche Währungen bereits in Arbeit sind. Erst später könne es dann eine erneute Beurteilung von Chancen und Risiken von digitalem Zentralbankgeld für die breite Bevölkerung geben. Weitere Faktoren seien dabei die rasche technologische Entwicklung und die sich ändernden Zahlungsbedürfnisse.