Häufung von Lärmklagen in St. Gallen

«Ein direktes Gespräch mit dem Nachbarn hilft schon viel»

Über 40 Mal musste die Kantonspolizei St. Gallen alleine dieses Wochenende wegen Lärmklagen ausrücken. Dieses Jahr häufen sich solche Einsätze, deswegen appelliert die Polizei an die Rücksichtnahme der Bevölkerung.

Es wurden im Vergleich zum Vorjahr doppelt so viele Lärmklagen verzeichnet.

Das Wetter ist gut, die Ferien verbringt man auf Balkonien und an Ausgang denken viele momentan wohl nicht. Es wundert also nicht, dass sich die Kantonspolizei St. Gallen vermehrt mit Lärmklagen auseinandersetzen muss. Über 40 Mal musste die Polizei im Kanton St. Gallen alleine dieses Wochenende ausrücken. In einzelnen Fällen wurden die Einsatzkosten von 80 Franken ausgestellt. «Auslöser für die Einsätze waren meist Familienfeste, Gartenpartys oder Grillfeste», sagt Pascal Helg, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen.