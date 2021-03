Im idyllischen Kiental BE nimmt alles seinen gewohnten Gang. Die Sonne scheint, Touristen bereiten sich auf eine Wanderung vor, Dorfbewohner gehen spazieren oder fahren zur Arbeit. Nichts deutet daraufhin, dass unweit des 200-Seelen-Dorfes zwei schreckliche Verbrechen verübt wurden. Wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte, wird ein 63-jähriger Mann nämlich verdächtigt, im Mai 2019 einen 18-Jährigen vorsätzlich in eine Schlucht gestossen und so getötet zu haben. Der junge Mann wurde von einem Passanten leblos in einem Fluss aufgefunden. Einige Monate später soll der mutmassliche Täter erneut zugeschlagen und einen 29-jährigen, ihm bekannten Mann, ebenfalls in eine Schlucht in der Region Kiental geschubst haben. Mit Glück überlebte dieser und konnte die Polizei alarmieren.