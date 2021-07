Ein Drittel aller Schweizer Singles hat schon Bodyshaming beim Dating erlebt

Es ist Sommer, Bars und Clubs sind wieder offen: Eigentlich ist jetzt die perfekte Zeit, um auszugehen und Spass zu haben. Eine neue Umfrage der beliebten Dating-App Bumble unter über 1000 Singles zeigt jedoch, dass genau das nach Corona für viele zwischen 18 und 34 Jahren nicht ganz so unproblematisch ist.

Dating ist oft nervenaufreibend. Speziell, wenn man mit sich und seinem Körper nicht zufrieden ist. Laut Bumble sind 51% der Singles in der Schweiz aktuell weniger selbstbewusst in Bezug auf ihren Körper als vor dem Lockdown. 83% der Befragten fühlen sich bei Dates eher körperlich bewertet als in anderen Bereichen des Lebens.